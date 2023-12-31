«التنمية المحلية» تتابع جهود 4 محافظات لمواجهة الزيادة السكانية

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود وحدات السكان في محافظات الأقصر والسويس والغربية والبحيرة في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، والحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

وأشار تقرير الوزارة إلى تفصيل دور وحدات السكان بالمحافظات، وتنظيم ندوات ولقاءات توعية وأنشطة للمواطنين والتعريف بمخاطر الزيادة وتأثيرها السلبي على الأسر، والتركيز على الأطفال والشباب والمرأة، واستهداف المحافظات التي تعاني من الزيادة السكانية، فضلًا عن إقامة مشروعات وقوافل صحية للأسر ومواجهة الشائعات والرد عليها.

تأهيل جيل من المدربين

وفي محافظة الأقصر، قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بتدريب 30 شابًا من الشباب المتطوع في وحدة السكان، وجرى منح شهادات الاعتماد لمن اجتازوا الاختبار النهائي للدورة بنجاح، من أجل تأهيل جيل جديد من المدربين والدفع بهم نحو المنصات والقنوات التدريبية المختلفة والحصول على شهادة اعتماد كمدربين معتمدين من إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر.

كما نظّمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، ندوة بعنوان «لا للتنمر.. الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي»، تناولت الندوة ماهية التنمر ومخاطره كما تطرقت إلى الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة «حقي في الحياة»، كما جرى تنفيذ نشاط ترفيهي بين التلاميد.

الذكاء الاصطناعي

وفي محافظة السويس، نظمت وحدة السكان برئاسة الدكتورة سمر مجدي نشاطًا بمدرسة محمد فريد التجريبية بنطاق حي الجناين، وذلك ضمن مبادرتي «ثقافتنا في معرفتنا - إيدي في إيدك».

وتضمنت التعريف بوحدة السكان ودورها في تحسين الخصائص السكانية والتنموية عن محاور الإستراتيجية القومية للسكان ومجالات عمل الوحدة والتنوية عن التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الإيجابي والسلبي لها وكيفية توجيه الوقت واستغلاله بشكل صحيح في الحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة مثل بنك المعرفة وعدم تشجيع نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة من الإنترنت، والذكاء الاصطناعي وتعريفه وأضراره والأخطار الناجمة عنه من التأثير على الصحة النفسية والجسدية وخلق العنف والاختراق الإلكتروني والقرصنة والابتزاز الإلكتروني.

وفي محافظة الغربية، قامت وحدة السكان بالغربية بتنفيذ ندوة بعنوان «التقزم وقصر القامة والتغذية السليمة للأطفال بالوحدة الصحية بقرية نواج، كما تم تنظيم ندوة بعنوان «المراهقة والتغيرات الفسيولوجية التي تصاحبها» بمدرسة السنطة التجارية، وتناولت الندوة تعريف سن المراهقة بأنه مرحلة ما بين فترة الطفولة والشباب ويبدأ من سن الثانية عشر حتى الحادية والعشرين.

وفي محافظة البحيرة، قامت وحدة السكان بمركز ومدينة إيتاي البارود بعقد 3 ندوات توعوية بعنوان «التسرب من التعليم.. وأهمية التعليم»، وذلك بكل من مدرسة محمود شلتوت الإعدادية بقرية منية بني منصور بقرية نكلا العنب، ومدرسة حسين عبد اللا الإعدادية بتلبانة بصفط الحرية، والمعهد الأزهري بقرية زبيدة، وتناولت الندوة تعريف التسرب من التعليم، ومدى خطورته وكيفيه القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وأهمية التعليم للفرد والمجتمع.