وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان بازار بورسعيد ومبادرات تخفيض الأسعار

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مجمع أسواق حي العرب وسوق بورسعيد الجديد «البازار»، حيث تم تفقد أحد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل البازار، في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار.

إقامة أسواق حضارية حديثة

وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيراً إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حداً للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.

23 سوقا حضارية ببورسعيد

وأضاف محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم كافة أحياء المحافظة، الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقاً موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد البازار، والذي تم إنشاؤه علي مساحة إجمالية 38219م2.

مبادرة الزيت والأرز

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت 1ك 45 جنيها، وسعر الأرز 1 ك 21 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي 220 جنيها.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز، وتم تشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية، تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل فرق تحصيل مستحقات الدولة لدى المواطنين، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والمالية للمبادرة.

كما استعرض محافظ بورسعيد دور لجان الإستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتي التاسعة مساء. واضاف ان لجان متابعة التوريد، تقوم بتوريد المبالغ المحصلة يومياً إلي الجهاز التنفيذي وحصر الكميات المتبقية من سلعتي الأرز والزيت بمنافذ البيع.