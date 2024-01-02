وفاة آنا أوفيليا مورجويا بطلة فيلم «Coco» عن عمر ناهز 90 عاما

أعلن المعهد الوطني للفنون الجميلة في المكسيك، وفاة الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا، التي جسّدت صوت شخصية «ماما كوكو» في فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Coco»،عن عمر ناهز 90 عامًا، ولكن دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقالت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فروستو جيريرو، في بيان، إنّ مورجويا واحدة من أعظم الممثلات المكسيكيات، متابعة: «الممثلة الراحلة ستترك فراغا هائلا في مواقع التصوير في بلادنا»، وفق ما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

من هي الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا

وقدّم فيلم «Coco»، الذي صدر عام 2017، الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا إلى الجمهور العالمي في وقت متأخر من حياتها، رغم أنّها كانت صاحبة مسيرة طويلة في التمثيل بالسينما والتلفزيون والمسرح، وظهرت في نحو 70 مسرحية و90 فيلمًا، بما في ذلك فيلم «Life Sentence» إنتاج عام 1979، و«The Queen of the Night» إنتاج 1994.

ومنحت الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، في أبريل الماضي «مورجويا» وسام إنجمار بيرجمان لتركها «بصمة لا تمحى» في السينما والمسرح المكسيكي، وفي خطاب قبولها عبرت الممثلة المكسيكية بتواضع عن سعادتها بالجائزة قائلة إنّها مرهقة من كل التقدير والاستحسان الذي حصلت عليه، وتابعت: «هذه المهنة هي كل حياتي وكل شغفي في الحياة.. لقد أحببتها جدا».