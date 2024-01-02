وزيرة البيئة: تطوير سياحة «مراقبة الطيور» لجذب أكبر عدد من السائحين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم إطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور الدولي في بورسعيد، لتصوير ومراقبة الطيور ببحيرة الفلامنجو في بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل، لإطلاق تنظيم سياحي جديد في مصر، وهو «سياحة مراقبة الطيور» Bird Watching Tourism.

اهتمام قطاع كبير من السائحين

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذه السياحة تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين، وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعًا للتنظيمات السياحية في بورسعيد، لتجذب المزيد من الأفراد، وتضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية، إضافة إلى إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة؛ لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص.

خلق بيئة لنمو الشعب المرجانية والكائنات البحرية

يأتي ذلك بالتعاون مع الحكومة، ووزارتي البيئة والسياحة والآثار، وجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة، وقد تم إغراق 15 قطعة من المعدات الحربية القديمة، والتي استغرقت دراستها 7 سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، للتأكد من توافقها مع النظام البيئي على المدى الطويل.

ومن المتوقع تغطية تكلفة إنشاء المواقع الجديدة خلال أول عام، لتدر عوائد سياحية بالعملة الأجنبية، بقيمة تقريبية من 5 إلى 10 أضعاف القيمة الاستثمارية.

مشروع جرين شرم

كما تم افتتاح مشروع جرين شرم، المنفذ من قبل وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء، والممول من مرفق البيئة العالمي، بمنحة قدرها 7 ملايين دولار ولمدة 6 سنوات، يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة بأهمية إقليمية وعالمية.