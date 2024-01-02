وزيرة البيئة: إعلان أول توأمة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية في الفيوم

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود الوزارة لحماية التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، من أهمها إعلان أول توأمة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، وتوقيع بروتوكول رباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم.

الحفاظ على التنوع البيولوجي

وأضافت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن كل ذلك يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، بتوفير ملاذ آمن للحيوانات التي أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية مدى الحياة في مواطن بيئية مناسبة، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصدًا سياحيًا جديدًا في مجال السياحة البيئية بمصر.

دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر

وأوضحت «فؤاد»، أن محور دعم السياحة البيئة خلال هذا العام شمل العديد من البرامج، ومن أهمها إطلاق حملة «حكاوي من ناسها»؛ لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كأول حملة من نوعها في مصر لعرض التراث الثقافي والبيئي الغني للمجتمع المحلي والتي يتم تنظيمها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر وحملة ايكو ايجيبت، بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها و ذلك بعرض الإرث الثقافي والأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التي تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية بالشراكة مع شركة بلو كاميل ميديا Blue Camel Media، كذلك معرض للحرف اليدوية وتناول المأكولات والمشروبات القبلية وعروضًا موسيقية حية وأهالي واحة الفرافرة وأهالي الواحات البحرية.