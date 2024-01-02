وزير المالية يوجه «الضرائب» إلى ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الذكية

أعلنت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لاستكمال مسيرة التطوير الشامل، وضمان مواكبة المتغيرات العالمية وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.

ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقائه بقيادات مصلحة الضرائب بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية؛ لإرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.

ترسيخ العدالة الضريبية

وأشار الوزير إلى أن الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف فى ترسيخ العدالة الضريبية من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى»، منوها بأن الوزارة مستمرة في الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ لخلق كيانات قوية وواعدة.

وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار في رأس المال البشري، لخلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد،

إيجاد آليات فعالة للتعامل

وأشار رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع واقتراح الحلول الأكثر مرونة، والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.