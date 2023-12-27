«الضرائب» تطالب المنشآت بتسجيل جميع فروعها لتيسير إصدار الفاتورة الإلكترونية

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بتسجيل جميع فروعها التابعة لها، وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصلحة، وضمان عدم تعرضها للعقوبات.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنَّ عدم تسجيل الفروع يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي، مطالبة هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع.

وأكّدت ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشددة على أنَّ تسجيل جميع الفروع التابعة للمنشأة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.