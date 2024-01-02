«تعليم الإسكندرية»: انطلاق امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي دون شكاوى

أكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنَّ امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ .

حظر استخدام الهاتف داخل لجان الامتحانات

وتابع «أبوزيد» سير الامتحانات في عدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمدرسة محمود تيمور الرسمية لغات بإدارة شرق، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكل الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، ووجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

متابعة أعمال الكنترول

وأوضح وكيل وزارة التعليم، تجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة، من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية، ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.