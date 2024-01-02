أسعار الأرز الشعير اليوم.. طن «عريض الحبة» تراجع 250 جنيها

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم، تراجعًا جديدًا للطن عريض الحبة، وذلك من خلال عمليات التداول بيعًا وشراءً في الأسواق والمتاجر الحرة، بجميع محافظات الجمهورية.

أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء شهدت تراجعا، وجاءت كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 21 ألف جنيه، وسط تراجع بلغ 250 جنيها لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 19 ألف و500 جنيه.

إنتاجية فائقة للأرز الشعير

وأضاف إلى أن محصول الأرز الشعير يحقق وفرة كبيرة من المعروض منه بالأسواق، موضحا أن إنتاجية الأرز الشعير علي مستوي محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بلغت 82%، وذلك على مستوى جميع المساحات المنزرعة في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

يذكر أن مساحة الأرز التي تم زراعتها في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية من العام المنقضي 2023، بنحو 850 ألف فدان من الأرز الشعير.