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«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الفنانة نعيمة عاكف في مشروع «عاش هنا»

كتب:

إلهام الكردوسي
12:14 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
نعيمة عاكف

نعيمة عاكف

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إدراج اسم الفنانة  نعيمة عاكف في مشروع «عاش هنا»، في إطار الاحتفاء بالمبدعين الذي أثروا الحياة في مصر الحديثة، إذ جرى تعليق لافتة معدنية على منزل الراحلة في 35 شارع أبو الفدا ناصية الاختصاص، بالزمالك. 

كيف دخلت نعيمة عاكف الفن؟

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولدت الفنانة الإستعراضية نعيمة عاكف في مدينة طنطا في 7 أكتوبر عام 1929، وهي من عائلة مشهورة بأعمال السيرك. 

بدأت حياتها الفنية في سن الرابعة، إذ تدربت على القفز على الحبال والاستعراضات الأكروباتية في سيرك أبيها، ولكن عندما حجز البوليس على السيرك لسداد ديون والدها نزحت إلى القاهرة مع أمها وأخواتها، وذهبت للعمل مع الفنان علي الكسار ضمن فرقته.

شاهدتها الفنانة بديعة مصابني صاحبة أكبر فرقة ومسرح استعراضي في أحد العروض هناك، وعرضت عليها الانضمام إلى فرقتها.

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي