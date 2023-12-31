«التنسيق الحضاري» يكشف مستجدات تطوير منزل العقاد بأسوان لتحويله إلى متحف

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، مستجدات العمل على تطوير مشروع إحياء منزل الأديب محمود عباس العقاد بأسوان، وتحويله إلى مركز تنوير ومزار ثقافي.

مشروع تطوير منزل العقاد بأسوان

أوضح محمد أبو سعدة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قام بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان بعمل دراسة المشروع الخاص بتطوير وإعادة تأهيل المبنى الخاص بالأديب محمود عباس العقاد في أسوان، من أجل تحويل الدور الأول إلى متحف يضم مقتنيات الأديب الكبير، ويكون مركز تنوير ومزار لرواد محبي التراث الثقافة والفكر والأدب.

وتقدم الجهاز بمقترح لتحويل الدور الأرضي إلى معرض مقتنيات للأديب الكبير، وقد تم فصل باقي الأدوار بمدخل خاص من الواجهة الخلفية المطلة على شارع بيومي السيد لتصبح الأدوار العلوية أدوارا سكينة لأهل الأديب عباس العقاد.

وتابع «أبو سعدة»: «لم يبدأ إلى الآن أي خطوة لتنفيذ المشروع فعليا لأنه لم يتم تسليم الجزء الخاص من منزل الأديب الكبير إلى الجهات المختصة بالتنفيذ من قبل ورثة العقاد، ونحن في انتظار تسليم المنزل للبدء فورا في تنفيذ المشروع».

ويهدف المشروع إلى ترميم وتدعيم المبنى كقيمة تاريخية ودراسة مدى إمكانية تحويل الدور الأرضي منه إلى معرض لمقتنيات الأديب عباس العقاد وتحويله أيضا لمزار ثقافي وسياحي مفتوح لرواد ومحبي التراث والثقافة والفكر والأدب.