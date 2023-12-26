وظيفة شاغرة في «التنسيق الحضاري».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر وظيفة شاغرة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إذ يفتح باب التقدم لهذه الوظيف أمام الراغبين وفقا لمجموعة من الشروط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الوظيفة والشروط المطلوب توافرها، بناء على إعلان «التنظيم والادارة» عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة لإشراف الجهاز، على النحو التالي:

نوع الوظيفة

مدير عام الإدارة العامة للحفاظ علي الطابع العمراني والطابع المعماري

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الجهاز القومي لـ التنسيق الحضاري

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الثقافة

وصف الوظيفة

قمة وظائف الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- القدرة على القيادة والتوجيه.

– القدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.

– القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات.

– القدرة على تحفيز العاملين على الابتكار والإبداع.

– القدرة على الاتصال والعرض.

– القدرة على التفاوض.

المهارات الفنية المطلوبة لشغل الوظيفة

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

– المعرفة الكافية بإحدي اللغات الأجنبية.

– المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي يتوائم مع نوع وطبيعة عمل الوظيفة .

المستندات المطلوبة

1 ـ السيرة الذاتية للمتقدم وعدد 7 صور شخصية .

2 ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3 ـ بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري متضمنا قدراته العلمية وموضحا به تقدير أخر تقريرين عن تقويم الآداء والجزاءات إن وجدت، وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

4 ـ بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث ورقي وعلى CD .

5ـ بيان عن أبرز الانجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد .

6 ـ المقترح التطويري للجهاز وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

7 ـ صحيفة حالة جنائية حديثة باسم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

8 – شهادة القيد بنقابة المهندسين وصورة من كارنية النقابة على أن تكون المستندات مكونة من أصل + 7 نسخ صور.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/12/24

نهاية الإعلان: 2024/01/23

العدد المطلوب:1

طريقة التقديم للوظيفة

على راغبي التقدم لشغل الوظيفة تقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختاير الوظائف القيادية والاشرافية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الكائن مقره بمبني وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الدور الخامس.

واستلام الطلبات يكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، كما تستبعد الطلبات غير المستوفاه لشروط الإعلان.