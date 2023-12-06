تعويض عاجل لعملاء «المصرية للاتصالات» بعد انقطاع الإنترنت

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

تعويض المتضررين وغير المتضررين

وأعربت الشركة، في بيان لها، عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، وستعوض الشركة العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

عطل فني وتقني بحت

وفي تصريح سابق، قال المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إنَّ العطل التقني الذي وقع منذ ساعات في بعض المناطق، هو «عطل فني وتقني بحت»، والعطل كان بأحد الأجهزة الأساسية المسؤولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية وتلقائياً ترتب عليه انقطاع الإنترنت ببعض المناطق ببعض المحافظات.