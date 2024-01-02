أرباح 800 ألف جنيه للفدان.. بشائر محصول الفراولة تسعد أهالي كفر الشيخ

هلت بشائر محصول الفراولة في حقول الشريط الساحلي الأخضر، بمحافظة كفر الشيخ، والتي تحقق عوائد مالية تصل لنحو 100 ألف جنيه شهريا لكل فدان، بسبب الإنتاج الوفير، حيث تمتد عمليات الحصاد لمحصول الفراولة لنحو 8 أشهر على التوالي.

زراعة محصول الفراولة بكفر الشيخ

ويقول عبد النبي الزيني، مزارع وصاحب حقل لزراعة الفراولة، في أرض الشركة، ببلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أنه أقدم على زراعة 5 أفدنة من محصول الفراولة، والتي تعد من المحاصيل المهمة ذات الإنتاجية الفائقة، مضيفًا: «توفر الخير الوفير لنا ولأسرنا».

ويروي «الزيني»، صاحب ال 52 عاما، أنه زرع محصول الفراولة في شهر نوفمبر الماضي، والآن الحقول تنتج بشكل ممتاز للغاية، بعد مرور 50 يومًا من وقت الزراعة.

زراعة الفراولة في كفر الشيخ 100 ألف إنتاجية الفدان شهريا

ويضيف أن محصول الفراولة ينتج بعد مرور 50 يوماً من زراعته، حيث يمتد موسم الحصاد به لنحو 8 أشهر علي التوالي، ويحقق الفدان الواحد إنتاجية تتراوح ما بين 500 حتي 800 ألف جنيه، أمر يجعلنا في فرحة عارمة.

زراعة الفراولة في كفر الشيخ توفر فرص عمل راتب 4500 جنيه

وأكد الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية، ببلطيم، في محافظة كفر الشيخ، أن زراعة محصول الفراولة تحقق عوائد من الإنتاجية مرضية للغاية، مشيرا إلى أنها توفر فرص عمل بواقع 25 عامل زراعي لكل 5 أفدنة منزرعة بمحصول الفراولة، بواقع 150 جنيهًا يومية، وإجمالي 4500 جنيه شهريا لكل عامل وعاملة.