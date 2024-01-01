محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالات عيد الميلاد في كنيسة مارمينا والبابا كيرلس

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحور صبري القاضي بمدينة كفر الشيخ، مقدما التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل المحافظ والوفد المرافق له، نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للأقباط

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للإخوة الأقباط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعبر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلاً تهنئة الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلاً: «نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد في مكان جديد ومبهر كنيسة مارمينا، والبابا كيرلس»، داعياَ الله أن تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً، خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لتحقيق النماء والتقدم في جميع المجالات.

الوحدة الوطنية على مر العصور

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، مؤكداً أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

كما أثنى محافظ كفر الشيخ على دور رجال الشرطة في حفاظهم على أمن وأمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب في تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة، مختتما حديثه بـ«تحيا مصر».

الأنباء ماركوس يشيد بدور رجال الشرطة

وقدم الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقة الشعب المصري به وفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، كما قدم التهنئة للشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيداً بجهود رجال الأمن في مصر بشكل عام، وكفر الشيخ خاصة، داعيا الله أن يحفظ مصر وتظل واحة الأمن والأمان، والصلاة من أجل الوطن.

وأشاد الأنبا ماركوس، بجهود أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي، وصمود المصريين في ظل الأزمات العالمية منها المختلفة، كما قدم القمص بطرس بسطوروس، التهنئة لجميع الحضور وأبناء محافظة كفر الشيخ، بمناسبة فوز الرئيس السيسي بثقة الشعب في انتخابه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح في جميع المجالات، وذلك ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، والتهنئة لأبناء كفر الشيخ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم التحية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قائلاً «صاحب اليد القوية غير المرتعشة والحكيمة في صنع القرار وصاحب النظرة المتفردة لمستقبل هذه المحافظة وصاحب الإنجازات الكثيرة التي تزيد المحافظة بريقا يوما بعد يوم».