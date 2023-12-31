وكيل «تعليم كفر الشيخ» يشهد ختام مبادرة «فن احتواء الآخر»

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، ختام فاعليات مبادرة، «فن احتواء الآخر كلنا ذوي احتياجات خاصة»، إحدى المبادرات التي أطلقتها مديرية التعليم، بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030م، ضمن أهداف رؤية مديرية التربية والتعليم.

الاهتمام بطلاب الدمج في كفر الشيخ

وأكّد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، ضرورة الاهتمام بطلاب الدمج وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمات المميزة لهم، للنهوض بكافة الأطياف المختلفة للمجتمع، وعدم تهميش دور أي مواطن من منطلق الاستفادة من قدرات الجميع فكلنا ذوى احتياجات خاصة، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

احتفالية وفقرات للطلاب

كما أقيمت احتفالية للطلاب، التي تضمنت فقرات للطلاب والأطفال من ذوي الهمم من مدارس إدارة الرياض التعليمية، بالإقليم، جاء ذلك بإشراف إدارة التخطيط والمشروعات بقيادة الدكتورة عزة الأشوح، مدير الإدارة، ووفيه علام، مسؤول المشروعات بالمديرية، ومحمود عبد المنعم، مسؤول الخطة بالمديرية.

كما جرى تنفيذ هذه المبادرة بمدارس إدارة الرياض التعليمية، بحضور مصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وحسن بسيوني، مدير إدارة الرياض التعليمية، وحسن الزهيري، وكيل الإدارة، والسيد بلتاجي، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ونوال صالح، رئيس القسم بالإدارة، وسحر أبو سمرة، مسئول الخطة، ورؤساء الأقسام بالإدارة، ومديري المدارس المشاركة، وذلك بمدرسة الدكتور الدمرداش للتعليم الأساسي.