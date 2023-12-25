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«المصرية لنقل الكهرباء»: 3 محاور رئيسية لتوطين الهيدروجين الأخضر

كتب:

سلامة عامر
05:09 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
المهندسة صباح مشالي

المهندسة صباح مشالي

قالت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول 2030.

اختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى أنه لتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين؛ بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات.

الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر

ولفتت مشالي خلال استعراضها بالجمعية العامة العادية للشركة، موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعتمد الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر، إلى 3 محاور رئيسية للاستراتيجية، وهي:

محاور الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر

ـ تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول)

- توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات)

- خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.