عضو بـ«النواب»: الانتخابات الرئاسية نجحت بنسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر

أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، بمشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية 2023، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في الوُجود بحملات المرشحين الأربعة في الانتخابات، مما جعلها تنجح بنسبة كبيرة عن الاستحقاقات السياسية السابقة.

إذابة المسافات وخلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية

وتابع النائب عماد خليل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالة الحزبية في مصر كانت تحتاج إذابة المسافات وخلق مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية؛ لخلق حالة تفكير في مستقبل الوطن عبر النقابات والمؤسسات والإعلام والمجتمع بثوابت وأهداف تحقق المصلحة الوطنية.

وعلق عضو مجلس النواب: لم نتلقَ أي شكوى من المرشحين وذلك وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدا بالحياد الإعلامي لكل مرشح والوقوف على مساحة واحدة من الجميع، معلقا: الرئيس السيسي التقى المرشحين عقب إعلان النتيجة، وهذا يدل على نجاح الانتخابات بنسبة كبيرة لم تشهدها مصر من قبل.

رفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية

وبشأن الأحداث الدولية ودور مصر فيها، قال خليل إن الرئيس السيسي يتابع من كثب تداعيات ما حدث ومستمر في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى، مشددا على أنه رفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية لأنها قضية العرب.

واستكمل: كانت هناك تحديات أمام مصر بفتح المعبر وموقفنا لا يمكن المزايدة عليه؛ لأننا أول وأكبر دولة ترسل مساعدات للأشقاء في غزة، ومخطط التهجير منذ السبعينيات وليس وليد الساعة.