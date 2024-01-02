عضو بـ«النواب» يشيد بمبادرة «حياة كريمة»: حققت نقلة حضارية في الريف

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» استفاد بها ملايين المصريين، إذ جرى تغيير الريف المصري والارتقاء بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

وأضاف في تصريحات أن القيادة السياسية كانت ذو حكمة بالغة في اتخاذ قرارها حول البدء في مبادرة حياة كريمة منذ 5 سنوات، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان حريصا على التطوير والتغيير الذي شمل كل القرى في مختلف المحافظات، إذ قضت المبادرة على الفقر متعدد الأبعاد.

وأشار إلى أنه حسب المصادر الرسمية جرى الانتهاء من تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61%، وجار العمل على نحو 138 مشروعا بنسبة 39 %، ليصل إجمالي عدد المشروعات 351 مشروعا، تتضمن 124 سوقا حضاريا، و97 موقف سيارات، و130 نقطة إطفاء، مشددا أن هذه المشروعات كان لها دور كبيرة في النقلة الحضارية للريف المصري.