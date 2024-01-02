حزب أبناء مصر عن دعم الرئيس لكبار السن بـ100 مليون جنيه: يوفر حياة كريمة لهم

قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر إنَّ القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم كبار السن، خطوة مهمة ضمن حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية لكبار السن.

توفير سبل العيش بكرامة للمواطنين

وأضاف «بركات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الرئيس السيسي، دائمًا يسعى لتوفير سبل العيش بكرامة للمواطنين، وتقديم جميع الخدمات التي تكون في صالح المجتمع لمواجهة التحديات والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

دعم كبار السن

وأشار رئيس حزب أبناء مصر، إلى أنَّ الرئيس السيسي يحاول دائمًا تخفيف العبء عن المواطن من خلال تقديم خدمات تسهل على المواطنين توفير حياة كريمة لهم، من خلال المشروعات التي تقدم أو الخدمات الاجتماعي أو العوائد المادية للمواطن، مؤكّدًا أنَّ المواطن المصرية في أولوية مهام القيادة السياسية.