«حياة كريمة»: تنفيذ 75% من أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية في جميع القرى

أعلنت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، تنفيذ 75% من أعمال مبادرة «حياة كريمة» في جميع القرى المدرجة ضمن خطة التطوير بجميع المحافظات، موضحا أن المواطن شعر بالتطوير.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج«هذا الصباح»عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «حياة كريمة» فريدة من نوعها، وحازت على إشادة دولية من الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الهدف من وراء المبادرة يكمن في تغيير حياة المواطن، وتحقيق الحياة الكريمة، إذ المأوى الآمن، ومياه شرب نظيفة، وحياة صحية سليمة.