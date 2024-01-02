حصاد «حياة كريمة» في الغربية خلال 2023.. 726 مشروعا توفر 16 ألف فرصة عمل

استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهم إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة خلال عام 2023، مؤكدا أن المبادرة أقامت مشروعات عملاقة في كل المجالات داخل قرى الريف المصري، والتي ظلت مهمشة لسنوات طويلة دون النظر إليها، وكانت تفتقر العديد من الخدمات العامة والمرافق.

بدء مبادرة حياة كريمة

وقال محافظ الغربية، إنه تم بدء المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في يناير 2021، وخلال عام 2023 تم إجراء 31 جولة ميدانية لمتابعة 876 مشروعا بمركز زفتى، والذي يضم 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا، ويستفيد منها 599 ألف مواطن حيث تم الانتهاء من 726 مشروعا وجاري العمل في 117 مشروعا بنسبة تنفيذ 89.1% بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

وأوضح، أنه تم إنشاء 129 مشروعا في قطاع مياه الشرب، و140 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، و83 مشروع في قطاع التربية والتعليم، و30 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة، و25 مشروعا في قطاع الصحة، و8 مشروعات في قطاع الإسعاف، و9 مجمعات خدمية حكومية، و9 مجمعات زراعية بيطرية، و28 مشروعا في قطاع تبطين الترع، و19 مشروعا في قطاع الكباري، و11 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي، و8 مشروعات في قطاع الحماية المدنية، و8 أسواق نموذجية، و5 مواقف نموذجية، و27 مشروعا في قطاع البريد، و9 مشروعات في قطاع الشرطة.

الأنشطة والفعاليات

وكشف محافظ الغربية عن فرص العمل التي وفرتها حياة كريمة لأبناء تلك القرى، مؤكداً أنه تم توفير 15855 فرصة عمل، كما استفاد 5.4 مليون مواطن من الفعاليات والأنشطة التدريبية للتنمية البشرية، من خلال إقامة 157 قافلة طبية، و135 قافلة زراعية وبيطرية، و40 قافلة اجتماعية ومساعدات، و43 قافلة محو أمية، و10 قوافل تعليمية لـ6 آلاف طالب.