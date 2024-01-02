محافظ أسيوط يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية في منفلوط وحي شرق

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المقرر طرحها في الخطة الاستثمارية لمركز منفلوط وحي شرق للعام المالي المقبل 2024/ 2025، والتي تم استعراضها في جلسات التشاور التي تم تنظيمها مؤخرًا بالقرى والمراكز وفقًا لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة بحضور بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق مدينة أسيوط والمهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات الهندسية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تلبية احتياجات المواطنين

وخلال الاجتماع تم استعرض المشروعات المقترحة في الخطة القادمة بمركز منفلوط وحي شرق وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين، حيث قام مدير إدارة التخطيط والموازنة بإستعراض كل مشروع على حدا وتكلفته والتي تتمثل في مشروعات ذات نفع عام تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، ومنها دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وانشاء الكباري وتركيب الانترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء.

جلسات التشاور

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروعات التي تم وضعها في الخطة القادمة 2024 - 2025 تمت بناءًا على مقترحات المواطنين ووفقًا لاحتياجاتهم الفعلية التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور العامة التي تم عقدها بالمراكز والأحياء، وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية، وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

تشجير الشوارع في مركز البداري

في سياق آخر، أكد محافظ أسيوط ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرات الرئاسية، والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار .

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بتوزيع أشجار وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض الأماكن و الشوارع والميادين المخصصة لها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، و«زراعة 100 مليون شجرة».