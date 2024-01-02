«صحة أسيوط» تشكل لجنة لمتابعة وتقييم الخدمات في مستشفى النساء والأطفال

كلّف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، بتشكيل فريق بقيادة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، لإجراء جولة مفاجئة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين والأدوية والمستلزمات.

مراجعة سجلات دخول المرضي

وبدأت اللجنة أعمالها بتفقد الاستقبال العام والاقسام الداخلية والعناية وحجرات العمليات وقسم المبتسرين، وصيدلية الطوارئ، وتابعت سجلات دخول المرضى وغرف العمليات، كما اطمأنت الحملة على توافر الأدوية والمستلزمات.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أنه شدد خلال الجولة على العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالمرضى وتسهيل كافة الخدمات لهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً بإزالة بعض السلبيات والملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور.

رفع مستوى النظافة بالمستشفى

كما التقى الفريق خلال الجولة ببعض المرضى بالمستشفى، واستمع إلى آرائهم، معلناً تذليل كل العقبات أمام حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاي شكوى، مشدداً على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية ورفع مستوى النظافة بالمستشفى.