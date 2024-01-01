رئيس جامعة أسيوط يكرم الفائزين في مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، طلاب الجامعة من ذوي الهمم؛ لتهنئتهم لحصولهم على عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم المتميزة في مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة في دورتها السادسة؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

رسالة أمل لمتحدي الإعاقة بجامعة أسيوط

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن مسابقة المواهب الذهبية لمتحدي الإعاقة، تبعث برسالة أمل لمتحدي الإعاقة لتزيد من ثقتهم بأنفسهم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش.

وهنأ «المنشاوي»، الطلاب الفائزين، معربا عن بالغ سعادته بهذا النجاح والإنجاز الذي تحقق والتمثيل المشرف لجامعتهم، مشيرًا إلى أن أبناء الجامعة من ذوي الهمم استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المسابقات المتنوعة على مستوى الجمهورية، وحصدوا مراكز متقدمة، لافتاً أن إدارة الجامعة تساند أبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتدعمهم دائمًا، وتحرص على تنمية مهاراتهم في كل الأنشطة، إلى جانب تشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به، وتوظيف طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، لمواصلة التميز والتفوق بحياتهم العلمية والعملية.

أسماء الفائزين في المسابقة

وأشارت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة، إلى أن الوفد ضم الطالبة هايدي محمد عبد الصبور الحاصلة على المركز الأول في الغناء الفردي، وحصلت على الدرع الذهبي وشهادة تقدير ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه، وأعضاء فريق كروماتيك التابع لمركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة والحاصل على المركز الثاني في مجال الغناء الجماعي، والدرع الذهبي وشهادة تقدير ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه.