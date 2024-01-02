وزارة العمل: أكثر من 15 مليون مستفيد من زيادة الأجور بالقطاع الخاص

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن الوزارة تلعب دورا مهما جدا في خدمة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تعد أرضًا خصبة لإبراز الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها الجمهورية الجديدة للمواطنين.

تغيير اسم الوزارة لوزارة العمل

وأضاف «خضر» خلال حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، أن تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل كان له مردود قوى بالداخل والخارج، لافتا إلى أن التغيير كان بطلب من وزارة العمل وبقرار من مجلس الوزراء.

وكشف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أن تغيير اسم الوزارة رسخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لدعم أصحاب الأعمال مع العمال كحوار وطني مصغر كان له مردود إيجابي على ملف العمل.

زيادة أجور 15 مليون مواطن بالقطاع الخاص بداية من يناير 2024

وأشار «خضر» إلى البشرى السارة التي زفتها الوزارة إلى المصريين بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص ليتمتع بها أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص بداية من يناير 2024.