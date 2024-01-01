خبير طاقة: بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا يوفر مليارات الجنيهات لمصر سنويا

قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن إعلان وزارة البترول بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا بخليج السويس، يعطي أملًا كبيرًا لمصر ويوفر لها الكثير من المليارات سنويًا التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي، وهذه الاكتشافات التي تحققت في حقول الغاز الطبيعي كان آخرها حقل ظهر وهو استعادة لمسيرة النجاح في هذا القطاع والذي يوفر لمصر 3 مليارات دولار سنويًا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف «أبو العلا» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذه الاكتشافات ساعدت على كبح جماع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي ودخول الإنتاج وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي عام 2019 من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الوزارة تريد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من باقي المشتقات البترولية وخاصة البنزين والسولار.

وتابع: «يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة في الجانب المصري من البحر الأحمر وحققنا اكتشافات كبيرة في الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية وهذا بفضل المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية».