إحالة العاملين في 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي قليوب وشبين القناطر.

متابعة مراكز الشباب بالقليوبية

وشملت المتابعة مركز شباب بلقس وكوم أشفين وناي وطنان وجزيرة النجدي والزهويين ونوى وعرب صبيح، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها لتقديم أفضل خدمة للشباب.

كما تمت متابعة مراكز شباب عزبة الجندي والإصلاح الزراعي بقليوب وزواية النجار، وتبين أنها مغلقة في أوقات العمل الرسمية، بينما وجد مركز شباب ميت حلفا مفتوحا بدون عاملين، وتابعت اللجنة أكاديمية كرة القدم ببلقس وتدريب اللياقة البدنية بكوم أشفين.

إحالة العاملين للتحقيق

وأمر «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز في أوقات العمل الرسمية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار عمليات المتابعة الميدانية للمراكز على مستوى المحافظة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرصا على انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمترددين.