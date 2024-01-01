رئيس جامعة القناة: نؤمن بضرورة تأهيل طلابنا لسوق العمل وتنمية مهاراتهم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تؤمن بأن تطوير مهارات الطلاب بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل أصبح حتميا، بإعداد جيل قادر على صناعة المستقبل وتحقيق طفرة كبيرة.

وأضاف رئيس جامعة القناة، خلال لقاءه عدد من رجال الأعمال لبحث تأهيل الطلاب في الحياة العملية، أن المهارات لا تشمل فقط الجانب العلمي والعملي، بل تمتد إلى المهارات الحياتية التي تعد الأهم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الأهداف التي يسعى إليها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة لا تتعلق فقط بالنسق الأكاديمي النمطي، بل تمتد للمهارات الحياتية التي تربط التعليم بالوظيفة بمجال التخصص.

رئيس جامعة القناة: نحمل على عاتقنا حل المشكلات المجتمعية

والتقى رئيس جامعة قناة السويس بعدد من رجال الأعمال في مائدة مستديرة تحت عنوان «التعرف على المهارات المطلوبة للخريجين وأنماط التعيين في سوق العمل بمحافظة الإسماعيلية»، مؤكداً أن الجامعة منذ نشأتها وهي موجهة لخدمة المجتمع في منطقة القناة وسيناء، مما يلقي على عاتقها حل المشكلات المجتمعية.

وأكد «مندور»، أن الجامعة تحرص على التعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمساعدة ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس، والذي تم تدشين أولى الدورات التدريبية للطلاب به في أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن الجامعة شهدت في الآونة الأخيرة نمواً متزايداً في عدد كلياتها، لتضم 17 كلية ومعهداً في مختلف التخصصات، وتشمل 159 برنامجاً دراسياً، منها 34 برنامجاً مميزاً في 7 كليات معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، كما ينتسب إلى الجامعة 43 ألف طالب وطالبة حسب إحصائيات هذا العام.