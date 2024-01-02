قصة حب داخل القلعة الحمراء.. ثنائي طائرة الأهلي يعلنان زواجهما في إيطاليا

في ديسمبر عام 2022، كان الأهلي على موعد مع التعاقد مع محترفان للانضمام لصفوف فريقي الكرة الطائرة للرجال والسيدات، لتدعيم الصفوف، كما هي العادة في بداية أي موسم رياضي، لكن يبدو أن القدر لعب لعبته في تلك اللحظة، ليقع اختيار الأهلي على ثنائي جمعتهما قصة حب داخل جدران القلعة الحمراء.

كارينا أوكاسيا لاعبة منتخب بورتوريكو، كانت اختيار المارد الأحمر لتدعيم صفوف النساء في ذلك الموسم، بينما وقع اختيار رجال الطائرة على الإيطالي لويجي راندازو، قبل أن تجمع الثنائي قصة حب كبيرة، انتهت بزواجهما خلال الساعات الماضية.

زواج محترفا طائرة الأهلي السابقان

لم يلعب الثنائي بقميص المارد الأحمر سوى موسم واحد، وأعلنا زواجهما بعد أشهر قليلة من الرحيل عن مصر، حيث احتفلا بزفافهما في حفل أنيق في مدينة تشيتّا دي كاستيلّو الإيطالية.

اللافت خلال حفل الزفاف، احتفاء نجلة اللاعبة كارينا، التي كانت تظهر في جميع احتفالات والدتها في كل مناسبات تتويجها مع المارد الأحمر، والتي حرصت على الاحتفال مع والدتها وزوجها بزفافهما.

جماهير الأهلي تهنئ الثنائي على زواجهما

«بداية رحلة جديدة»، هكذا احتفى لويجي راندازو على زواجه من كارينا، عبر حسابه على موقع الصور الشهير «انستجرام»، معلقا: «سأكمل مشواري يدا بيد مع عروستي الجميلة كارينا، نريد أن نشكر عائلاتنا وأصدقائنا الذين حرصوا على التواجد للاحتفال معنا بيومنا العظيم».

وحرصت جماهير الأهلي على الاحتفاء بزفاف الثنائي رغم رحيلهما عن القلعة الحمراء، من خلال التعليقات على منشور زواجهما، إذ كتب أحد المتابعين: «نادي الوطنية جمعكما، ألف مبروك»، وكتب آخر: «مبروك عرسان الأهلي».