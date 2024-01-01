عاجل.. موقع عالمي يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

كشف موقع «ترانسفير ماركت» المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مهاجم الأهلي المنتظر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نسبة انتقال وسام أبو علي تصل لـ75%

وأشار الموقع الشهير، إلى أن مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي، في الوقت الحالي لدعم الخط الهجومي، بوضع شعار النادي في الصفحة الخاصة باللاعب.

وأوضح «ترانسفير ماركت» أن نسبة انتقال وسام أبو علي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تصل إلى 75%، وهي كبيرة جدا.

الأهلي يعرض 40 مليون جنيه لضم وسام أبو علي ودخل الأهلي في مفاوضات مع نادي سيريس السويدي، للتعاقد مع وسام أبو علي، وعرضت إدارة القلعة الحمراء، ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري لحسم الصفقة، وفقا لتقارير صحفية دنماركية.