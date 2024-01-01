البنك الأهلي يوفر فتح الحسابات أونلاين.. «وأنت في مكانك»

طرح البنك الأهلي المصري، خدمة فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكترني للبنك، وهذه الخدمة متاحة فقط لأي من الأفراد المصريين بداية من عمر 21 عامًا، والمقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية.

وذكر البنك الأهلي المصري أنه لتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء التوقيع الحي لاستكمال الإجراءات، يوفر البنك الأهلي المصري خيارين كالتالي:

- زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري.

- زيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية ويكون للعميل حق اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع، وفي حال عدم زيارته في اليوم والموعد الذي تم اختياره أو في خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الموعد، سيلغي المصرف الطلب تلقائيا ويمكن تقديم طلب جديد.

خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بك.

- يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول مع مراعاة عدم الإفصاح عنه.

- إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.

- يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني مع مراعاة عدم الإفصاح عنه.

كيفية فتح حساب

- إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

- للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة يتم اختيار نوع الزيارة زيارة أقرب فرع من اختيارك أو طلب زيارة موظف البنك للمكان المحدد من جانب المستخدم.

- التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

- يتم استقبال بريد الكتروني على بريدك الذي تم تسجيله.