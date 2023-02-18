محمد ياسين: وحيد حامد من أروع المؤلفين وأرفض مشروعات لا تليق بي

أقيمت مساء اليوم، ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

وشدد المخرج محمد ياسين في بداية الحلقة النقاشية على شرف تواجده بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مشيرا إلى أنه حدث فني رائع، متمنيا أن يحمل ذكرى طيبة لدى الجميع.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حدث رائع

وتحدث محمد ياسين عن بداية خطواته في المجال الفني حينما عمل كمساعد مخرج مع كبار المخرجين، موضحا: «شيء فظيع أن المخرج يضع ثقته فيك وبتبقى كأنك واقف على المسرح قدام نجوم كبار.. وأنا ربنا إداني حظ إني أشتغل مع نجوم كبار بداية من فاتن حمامة وفريد شوقي وعادل إمام وأحمد زكي».

وتحدث المخرج محمد ياسين عن علاقته بالراحل وحيد حامد، ووصفه بأنه من أجمل وأربح الأشخاص الذين عمل معهم، وهو من الكتاب المنتجين الذين يتمتعون بذكاء شديد جدا في اختيار المشروع ومخرج عمله.

واستطرد المخرج محمد ياسين عن الراحل وحيد حامد: «كان يفرز منح مشروعه لأي مخرج ويدافع دفاعا مستميتا في سبيل المشاركة معه»، واعترف ياسين برفضه العديد من المشروعات التي لا تليق له، موضحا: «رفضت كذا مشروع وقلت ده مش فيلمي، فالمخرج الذي يخجل أن يبوح بكل تصوراته حول العمل للمؤلف ويتناقش معاه بوضوح ميجبش عيال».

وقال المخرج محمد ياسين إن بعض الأعمال التي قدمها عرضت عليه من كتاب، لكنه في أغلب الأوقات هو من يتواصل مع المؤلفين وحريص على متابعة المتجددين والمتميزين في هذا المجال، ويحرص على التحاور معهم موضحا: «في أعمال بتبقى قدر في لحظة وتشعر أنه آن الأوان إني أقدم المشروع ده».

ماستر كلاس المخرج محمد ياسين

وأقيم ماستر كلاس المخرج محمد ياسين في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام، وأداره المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان.

وتحدث المخرج محمد ياسين في اللقاء عن كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية؛ ومنها التصوير، والديكور، والموسيقى، والملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلى كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.