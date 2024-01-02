بعد إعلان الباقات الجديدة.. طرق بسيطة لتوفير استهلاك الإنترنت المنزلي

مع إعلان النظام الجديد لباقات الإنترنت المنزلى في مصر، بداية من العام الجديد، بات من الضروري اتباع بعض الطرق لتوفير استهلاك الإنترنت؛ للحفاظ على عمر الباقة فترة أطول، وعدم الحاجة إلى تجديدها أكثر من مرة في الشهر الواحد.

توفير استهلاك الإنترنت بعد إعلان الباقات الجديدة

استخدام وضع «Data Saver» على الأجهزة كافة، أو ما يعرف بتقليل البيانات، من شأنه تقليل استهلاك الانترنت بشكل كبير، إذ يعمل على تقليل جودة الصور والفيديوهات وجميع المقاطع المصورة، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامه على تطبيق «يوتيوب» لتقليل جودة الفيديوهات إلى 360 بكسل.

ويمكن وأيضًا، تطبيق ذلك على فيسبوك، وجميع التطبيقات التي تتضمن مشاهدة مرتفعة للفيديوهات والألعاب، ومن الممكن تقليل استخدام التطبيقات عن طريق إغلاقها في حالة عدم الحاجة لها في الوقت الحالي، وإعادة تفعيلها عند الحاجة، بحسب موقع «harvard business review».

استخدام شبكات الواي فاي بدلاً من الإنترنت الخلوي، يأتي ضمن قائمة طويلة يمكن تطبيقها لتقليل استهلاك الإنترنت، إذ تستهلك شبكات «WIFI» عادةً كمية أقل من البيانات من الإنترنت الخلوي.

تقليل استهلال الإنترنت على الهواتف

لتقليل استهلاك الإنترنت أيضًا، يمكن تقليل استخدام بعض الخدمات التي تعمل في الخلفية على الأجهزة الذكية، مثل ظهور الإشعارات الخاصة برسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الأرصاد والطقس.

التحديث التلقائي للبرامج الموجودة على الهاتف، ضمن أكثر الأسباب استهلاكًا للإنترنت، ويمكن التغلب على ذلك من خلال إيقاف التحديث التلقائي لجميع البرامج، والاكتفاء بتحديثها فقط عند الحاجة إليها، أو عن طريق تفعيل التحديثات عند الاتصال بشبكة واي فاي.

هناك تطبيقات أيضًا تستخدم لترشيد استهلاك الإنترنت، يتم تحميلها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، هذه التطبيقات يمكن أن تساعدك على تتبع استخدام الانترنت، وتحديد التطبيقات التي تستهلك الكثير من البيانات، وضبط إعدادات الإنترنت.

باتباع هذه الطرق، يمكنك توفير استهلاك الإنترنت المنزلى بشكل كبير، مما قد يساعدك على توفير المال أو على إطالة عمر باقة الانترنت الخاصة بك، خاصة بعد إعلان باقات الإنترنت المنزلي الجديدة.