«تعليم السويس» تطلق منصة جديدة لشرح المناهج والمراجعات عبر الإنترنت

شهدت محافظة السويس اليوم، إطلاق منصة البث المباشر لمديرية التربية والتعليم، التي تتناول رح المناهج التعليمية والمراجعات.

منصة حكومية عصرية لتعليم طلاب السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، إطلاق منصة البث المباشر لمحافظة السويس التابعة لوزارة التربية والتعليم، لشرح ومراجعات المواد المختلفة بالمراحل التعليمية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم، في بيان، على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنّ شرح المناهج والمراجعات يجري على منصة المحافظة للتربية والتعليم، بواسطة أساتذة من مدرسي محافظة السويس، وتحت إشراف الموجهين العموم، بمديرية التربية والتعليم.

وأعلنت «المديرية» أنه يمكن للطالب الدخول على منصة البث المباشر، لمشاهدة الحصص، بالمواد المختلفة، من خلال الرابط اضغط «هنا».

وبعد الدخول على الرابط يضغط ولي الأمر على تسجيل دخول بحساب الطلاب الموحد، أو إنشاء الحساب الموحد إذا لم يكن الطالب معه الحساب الخاص به، ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس.