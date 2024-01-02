رئيس «النواب»: الدولة ماضية في توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولا إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

وفي هذا السياق كان لمجلس النواب قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في تعديلات قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم، وهو ما نسعى جاهدين له بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن.

مؤتمر المناخ

ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته في مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد مشروع القانون المعروض على حضراتكم، والذي يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع.