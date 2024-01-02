ياسمين فؤاد: تحسين البيئة الصناعية من أهم ركائز التنمية في مصر

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال العام الماضي، وذلك لتحقيق التوافق بين البيئة والصناعة، والتي تعد من أهم ركائز التنمية وقاطرتها الرئيسية.

وأكدت وزيرة البيئة التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية دعمًا لجهود التوافق البيئي، وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

وأضافت أن وزارة البيئة انتهت من أعمال التفتيش على عدد 2403 منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، وجرى اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئى لعدد 301 منشأة.

وأشارت إلى استمرار دعم الأنشطة الصناعية على التوافق البيئي، إذ جرى تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين بالاشتراك مع معهد التبيين للدراسات والبحوث المعدنية للمشروع، وتنفيذ مسح شامل لعدد 44 مسبكا في منطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم- بمحافظة الجيزة.

تقييم الوضع البيئي لمصانع إعادة تدوير المخلفات

وتابعت: «جرى تقييم الوضع البيئي لعدد 15 مصنع إعادة التدوير للبطاريات والمخلفات الالكترونية، إضافة إلى تنفيذ المراجعات الميدانية لتقييم الأداء البيئي للمنشآت عدد 4 مناطق بالمدن الصناعية، وهي 6 من أكتوبر – العبور- أبو رواش – بدر، فضلاً عن تنفيذ مشروع تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالمدينة الجامعية بجامعة الوادي».