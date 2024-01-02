«التنمية المحلية»: إنفاق 8 مليار جنيه على تحسين البيئة والنظافة خلال 2023

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين البيئة وبرنامج النظافة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه تم صرف مبلغ 8 مليار جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة، إذ تم رفع تراكمات تاريخية قدرها 1.5 مليون طن، كما تم رفع متولد يومي قدره 23 مليون طن، كما تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتسليم عدد محطة وسيطة ثابتة، و3 مصانع مخلفات، و10مدافن صحية خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه من المخطط صرف مبلغ 9 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 لرفع تراكمات تاريخية قدرها مليوني طن، ورفع متولد يومي قدره 23.5 مليون طن، واستكمال تنفيذ 5 محطات وسيطة ثابتة و18 مدفن صحي.

رفع كفاءة المعدات

وقال آمنة إنّ الوزارة تبذل جهودا كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة، موضحا أنه تم رفع كفاءة وإصلاح عدد 1692 معدة بتكلفة 200 مليون لضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة، مشيرًا إلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب على المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وادماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.

الارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظات

ولفت وزير التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.