إلهام شاهين عن خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة في السنة الجديدة

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الشديدة بخطبة ابن شقيقها، موضحة أن هذه المناسبة من أجمل الأشياء لها، والتي تزامنت مع بداية العام الجديد.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«أجمل حاجة حصلت في أول يوم في السنة الجديدة، خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصيه في عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها، ربنا يسعدكم حبايبي، أتمنى لكم مستقبل سعيد، بحبكم من كل قلبي».

أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

ويعد مسلسل «الفريدو» من آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، شارك فيه المطرب أحمد فهمي وندى موسى وإنجي كيوان وإيمان السيد.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عملة كـ طبيب وشيف معا، ثم تظهر في حياته سوسو الذي تمتلئ حياتها بكثير من الخفايا، وتستمر الأحداث في كشف المزيد.