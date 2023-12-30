إلهام شاهين تكشف عن أمنيتها في 2024: أتمنى عاما بلا أوبئة ولا حروب
كتب:
أميرة عزالدين
07:28 م | السبت 30 ديسمبر 2023
إلهام شاهين
كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أمنيتها للعام الجديد 2024، من خلال نشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».
أمنية الهام شاهين بعام 2024
وعلقت إلهام شاهين على الفيديو: «يارب تكون 2024 سنة خير على الجميع.. سنة بلا أوبئة ولا حروب ودمار.. سنة يملؤها السلام والرحمة والأمان والحب والإنسانية.. سنة العدل وعودة الحقوق لأصحابها.. يارب بإذن الله».
وشاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا في بطولة حكاية «ألفريدو»، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتناولت من خلالها لأول مرة معاناة مرضى ألزهايمر وكيفية التعامل معهم، ضمن أحداث مسلسل «55 مشكلة حب»، للدكتور مصطفى محمود، وشارك في بطولتها كل من أحمد فهمي، أمير شاهين، ندى موسى، عابد عناني، وآخرين من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.