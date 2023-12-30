إلهام شاهين تكشف عن أمنيتها في 2024: أتمنى عاما بلا أوبئة ولا حروب

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أمنيتها للعام الجديد 2024، من خلال نشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أمنية الهام شاهين بعام 2024

وعلقت إلهام شاهين على الفيديو: «يارب تكون 2024 سنة خير على الجميع.. سنة بلا أوبئة ولا حروب ودمار.. سنة يملؤها السلام والرحمة والأمان والحب والإنسانية.. سنة العدل وعودة الحقوق لأصحابها.. يارب بإذن الله».

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا في بطولة حكاية «ألفريدو»، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتناولت من خلالها لأول مرة معاناة مرضى ألزهايمر وكيفية التعامل معهم، ضمن أحداث مسلسل «55 مشكلة حب»، للدكتور مصطفى محمود، وشارك في بطولتها كل من أحمد فهمي، أمير شاهين، ندى موسى، عابد عناني، وآخرين من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.