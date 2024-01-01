إلهام شاهين عن 2024: «يارب سنة حلوة على بلادنا وأصدقائنا وأهالينا»

استقبلت الفنانة إلهام شاهين العام الجديد 2024 باحتفال مع أسرتها في منزلها إذ شاركت مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: يارب سنة حلوة على بلادنا وعلى أصدقائنا وعلى أهالينا.. يارب نتجمع دايما على الخير والفرح والمحبة.. وربنا يخلي لنا الناس اللي بنحبهم.. ودايما تكون قلوبنا على بعض ونحب الخير لبعض ونساند بعض.. وإن شاء الله القادم خير لنا جميعا.

أمنيات إلهام شاهين للعام الجديد

وشاركت منذ ساعات شاهين فيديو لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام كاشفة عن امنيتها للعام الجديد قائلة:«يارب تكون 2024 سنة خير على الجميع.. سنة بلا أوبئة ولا حروب ودمار.. سنة يملؤها السلام والرحمة والأمان والحب والإنسانية.. سنة العدل وعودة الحقوق لأصحابها.. يارب بإذن الله».