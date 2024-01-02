توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية في بورسعيد استعدادا لاستقبال شهر رمضان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية

ووجه محافظ بورسعيد بتوزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء، كما استعرض السلع الغذائية الرمضانية والاصناف التي تحتوي عليها الكرتونة، والتي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

استهداف الأسر الأكثر احتياجا

وأكد محافظ بورسعيد، بدء توزيع 15 ألف كرتونة اعتبارا من 10 فبراير على الأسر الأكثر احتياجا، وسيتم توزيع 15 ألفا أخرى اعتبارا من 25 فبراير على العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء، في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار السلع الغذائية التي تحتويها الكرتونة، وتحديد الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالمحافظة ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.