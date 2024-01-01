محافظ بورسعيد يلتقي مدير «التضامن» استعدادا لمسابقة اختيار «الأم المثالية»

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجمال زين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد جمال زين، استعدادا لمسابقة اختيار «الأم المثالية» لعام 2024، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي

استمرار التقديم للأم المثالية

ويستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديرية التضامن الاجتماعي .

وأشار «الغضبان»، إلى أن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن: «أم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من قادرون باختلاف حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية (ماجستير- دكتوراه)، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة».

تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي التي اتسعت هذا العام لتضم الأم الكافلة والأم من مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا على مراعاة الشفافية والنزاهة في الاختيار بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.