باستثناء الراحة الأسبوعية.. موظفو الحكومة بلا إجازات رسمية في شهر رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يترقب موظفو الحكومة والقطاع العام الإجازات الرسمية التي سوف يحصلون عليها خلال هذا الشهر الكريم، إلا أنَّ مفاجأة كبيرة تنتظرهم، إذ سيخلو الشهر الكريم من أي إجازات رسمية باستثناء الراحة الرسمية الأسبوعية الروتينية يومي الجمعة والسبت.

إجازات الحكومة المعتمدة رسميا في 2024

وفقا لأجندة إجازات الحكومة المعتمدة رسميا من مجلس الوزراء للعام 2024، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الاثنين 11 مارس، وينتهي يوم الاثنين 8 أو الثلاثاء 9 أبريل، بحسب نقصان أو تمام الشهر الكريم.

العطلات الرسمية الأسبوعية في شهر رمضان 2024

وخلال هذا الشهر الكريم، لن يحصل موظفو الحكومة والقطاع العام على أي إجازات رسمية بسبب مناسبات وطنية أو دينية أو قومية، باستثناء الإجازات الرسمية الأسبوعية الروتينية يومي الجمعة والسبت، والتي تبلغ عددها 8 أيام خلال الشهر الكريم.

يُذكر أنَّ قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، نصتا على أن الإجازات الرسمية ومنها العطلات الأسبوعية، هي إجازات بأجر كامل يحصل فيها الموظف على أجره كاملا، ويحق لرئيس العمل، استدعاء الموظف وإلغاء إجازته إذا تطلبت حاجة العمل لذلك، مقابل حصوله على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة يحضر فيه للعمل.