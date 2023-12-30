رجب بعد أيام.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

يعد شهر رمضان من الشهور المقدسة التي ينتظرها المسلمون في جميع بقاع الأرض كل عام، ويبدأ قطاع كبير منهم بحساب الأيام المتبقية باهتمام كبير من خلال معرفة بداية شهر رجب.

موعد شهر رجب

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رجب، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ففلكيا يوافق أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا، السبت 13 يناير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.

من جهتها كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام 2024 هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445، وأن الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1445 .

تعرف على موعد شهر رمضان 2024

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2024 حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الاثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 71 يوما على أول أيامه.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 2024/3/10م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 14دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (13) - 15دقيقة).