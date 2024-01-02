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وزيرة البيئة: تقييم الأثر البيئي لـ9483 مشروعًا

كتب:

بسمة عبدالستار
02:18 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه في مجال تقييم التأثير البيئي، قامت الوزارة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي؛ حيث تم دراسة عدد (9483) مشروع، تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية، بترولية، خدمية، زراعية، سياحية، صحية، صناعية، طاقة).

إدارة الشكاوى تستقبل 2703 شكاوى

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه استجابة لشكاوى المواطنين؛ وتيسيرًا للإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، استقبلت إدارة الشكاوى عدد (2703) عبر كافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية، مقسمة إلى عدد (816) شكوى بيئية، تم حسم عدد (794) بنسبة نجاح بلغت (97.3%)، وتوجيه (1887) شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.

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بقلم بسمة عبدالستار