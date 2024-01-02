قيادي بـ«مستقبل وطن»: دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية أولوية قصوى

طالب الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، كونها تدعم الموازنة العامة للدولة، وتحقق العديد من الإيجابيات لأصحاب المشروعات،

وأكد «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاقتصاد الموازي يمثل رقما صحيحا في معادلة الاقتصاد الرسمي للدولة، وأغلب المشروعات غير الرسمية تكمن في المشروعات الصغيرة للدولة.

وتابع: «أهمية تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي تأتي من هنا، كونها تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطى نحو 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى»، مقترحا تخصيص عام 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة.

إشادة بالقطاع الصناعي في مصر

وأشار إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المشروعات العاملة بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة، ولذلك فإن تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة أمر ضروري، والأمر غير قاصر على المنظومة الضريبية كما يزعم البعض، ولكنها خطوة ضرورة لدعم الصناعة الوطنية بشكل عام.

وأشاد بنهوض الدولة في البنية التحتية للقطاع الصناعى، وأنها أصبحت مؤهلة لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة بمختلف المجالات والقطاعات، خاصة تلك التي نمتلك المادة الخام لها، خاصة وأن صناعة المغذيات من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاديات على مستوى العالم.