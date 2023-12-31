نائب رئيس مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

هنأ النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وكتب النائب أحمد عبدالجواد، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد».

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «نسأل الله أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لوطننا الغالي».

ومن ناحية أخرى، أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن المقترح المصري لوقف الحرب على غزة دليل على حجم الجهود المصرية؛ لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف دماء الأشقاء، كما يعكس جهود مصر الرامية دائما للسلام، وحفاظ الدولة المصرية قيادة وشعبا على استقرار المنطقة وإحلال السلام فيها.