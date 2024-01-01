مبادرة «مستقبل وطن» لمحاربة الغلاء في جنوب سيناء.. الزيت بـ53 جنيها

أكد ياسر عرفات آمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء اليوم، أنه في إطار تقديم الدعم للمواطنين أطلق الحزب مبادرة محاربة الغلاء وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب الجميع، بدءا من أمس الأحد، وتمتد حتى غدا الثلاثاء، وذلك بجوار مجلس مدينه طور سيناء.

تفاصيل المبادرة

وأشار عرفات إلى أن المبادرة تضم سيارات متنقلة تحوي مواد غذائية واستهلاكية بأسعار تنافسية، بهدف محاربة جشع التجار والتخفيف عن كاهل المواطن السيناوي، وذلك تحت رعاية وتوجيه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لمحاوله ضبط الأسواق، وتخفيض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع.

أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية داخل المبادرة.

وجاءت أسعار المنتجات الغذائية التي توفرها السيارات المتنقلة لحزب مستقبل وطن كالآتي:

السكر الكيلو 27 جنيها

وعسل النحل 45 جنيها

والزبدة الطبيعي 55 جنيها

وزيت الزيتون 85 جنيها

وزيت تحيا مصر 53 جنيها

والفراخ البلدي وزن 1100 بـ105 جنيهات

والفراخ البلدي وزن كيلو 1300 بـ130 جنيها

ووراك الفراخ البلدي 75 جنيها

وطبق لحمة كبير وطبق كبدة 65 جنيها

والبانيه المتبل 50 جنيها

وطبق كفتة 40 جنيها

وطبق برجر 40 جنيها

وعرض 3×1 برجر وكفتة وسجق 50 جنيها

وطبق مفروم 165 جنيها