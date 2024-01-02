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وزير قطاع الأعمال العام يوجه بإزالة التحديات والصعوبات أمام شركات الأدوية

كتب:

مريم حنفي
03:39 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بالتصدى للتحديات والصعوبات التي تواجه شركات الأدوية،  للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، والحرص على استمرار الإنتاج والوفاء بالاحتياجات المحلية.

وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة الأعمال والتعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين المعدات المطلوبة لإقامة خطوط إنتاج جديدة. 

 

الدور العلمي لشركات الأدوية

وأضاف أن شركات الأدوية لديها أقسام تعمل على تطوير البحث والدراسات بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيرا أن شركة الإسكندرية سباقة في ذلك الأمر الذي انعكس على تطور منتجاتها كما وكيفا وجعلها تتميز بمنتجات دوائية دون باقى الشركات وتمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة.

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار خطة التطوير وانطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع في إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة لافتا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال.

 

أهمية تطوير وحدات البيانات

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، والاهتمام بتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء، والاهتمام بأقسام الصيانة والجودة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.

 

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